В Башкирии мужчина на почве ревности напал с ножом на 19-летнего парня

Как считает следствие, ночью 14 февраля 27-летний нетрезвый мужчина на почве ревности несколько раз ударил ножом 19-летнего юношу. Потерпевшего доставили в больницу с колото-резаными ранами, и благодаря оперативному вмешательству врачей обошлось без трагических последствий.