В Башкирии «Единая Россия» проведет мониторинг платежей по ОДН

Депутат Госдумы от Башкирии Павел Качкаев в свою очередь пояснил, что с начала этого года плата за ОДН рассчитывается по-новому. Она начисляется по нормативу, который устанавливается региональным госкомитетом по тарифам. А контроль за соблюдением этих начислений осуществляет комитет по жилищному надзору. Стоит отметить, что управляющие компании могут начислять плату на общедомовые нужды меньше утвержденного тарифа, но никак не больше. За нарушение данной статьи жилищного кодекса им грозит денежный штраф и даже лишение лицензии. Общедомовые нужды определяются согласно постановлению № 290 Правительства РФ, и включают минимальный перечень услуг по содержанию многоквартирного дома и их периодичность. Также собственники квартир могут вносить дополнительные услуги, которые требуются в их доме.