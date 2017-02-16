В Башкирии «Единая Россия» проведет мониторинг платежей по ОДН

«Единая Россия» в рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя» запускает мониторинг в регионах, направленный на выявление случаев необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды (ОДН), сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
- Итоги мониторинга будут представлены 7 марта. Предложения по итогам мониторинга будут направлены в Минстрой РФ, - заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин.
По словам Сидякина, в том случае, если у жильцов установлен счетчик, то оплата за ОДН должна производиться в соответствии с его показаниями, если же нет, то оплата не должна превышать норматива, утвержденного в регионе.
- Однако, в ходе мониторинга, проведенного совместно с жилищными инспекциями, было установлено, что в ряде регионов данный норматив завышен. К примеру, в некоторых случаях в оплату за тепло включаются помещения, которые не отапливались. Мы будем максимально жестко реагировать на подобные нарушения – обращаться в жилинспекции и в прокуратуру. Также мы инициировали совещание у заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Чибиса, где мы обсудим данную проблему», - подчеркнул Сидякин.
Депутат Госдумы от Башкирии Павел Качкаев в свою очередь пояснил, что с начала этого года плата за ОДН рассчитывается по-новому. Она начисляется по нормативу, который устанавливается региональным госкомитетом по тарифам. А контроль за соблюдением этих начислений осуществляет комитет по жилищному надзору. Стоит отметить, что управляющие компании могут начислять плату на общедомовые нужды меньше утвержденного тарифа, но никак не больше. За нарушение данной статьи жилищного кодекса им грозит денежный штраф и даже лишение лицензии. Общедомовые нужды определяются согласно постановлению № 290 Правительства РФ, и включают минимальный перечень услуг по содержанию многоквартирного дома и их периодичность. Также собственники квартир могут вносить дополнительные услуги, которые требуются в их доме.
Новая схема начисления придаст прозрачности коммунальным платежам. Например, в домах, где установлены общедомовые приборы учета, плата за ОДН осуществляется по счетчикам, без применения норматива. И именно в этом заключается стимул для управляющих компаний для перехода на энергоэффективность. Если раньше не все из них старались устанавливать общедомовые приборы учета то теперь, когда сверхнормативное потребление ляжет на их плечи, это перестает быть выгодным.