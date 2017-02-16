Уфимца осудили за избиение незнакомца разбитой бутылкой

В августе 2015 года пьяный Вшивцев обматерил 26-летнего молодого человека, а тот проигнорировал его слова. Тогда преступник догнал незнакомца, избил его и ударил разбитой бутылкой по лицу. Очевидцы остановили Вшивцева и вызвали «скорую». Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью, на его лице и шее остались глубокие шрамы.