Телеканал «Россия 24 Башкортостан» расширяет границы вещания

- Отрадно, что программы, которые готовит редакция телеканала «Россия 24 Башкортостан», теперь выходят не только в столице республики, но и в других городах нашего региона. Это увеличит аудиторию канала. Мы всегда думаем над модернизацией телевещания и увеличением количества проектов, которые мы предоставляем телезрителям. Буквально неделю назад мы запустили региональный проект программы «Мобильный репортер». Этот проект можно не только смотреть, но и стать ее участнико», - рассказывает главный редактор телеканала «Россия 24 Башкортостан» Владимир Беспалько.