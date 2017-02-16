Прокуратура Башкирии заставила подать тепло в дом многодетной семьи

Прокуратура Стерлитамакского района провела проверку по сообщении СМИ о промерзании дома в деревне Байрак. Семья с тремя маленькими детьми в декабре осталась без отопления, в то время как на улице температура опускалась до минус 20 °C.
Установлено, что в декабре прошлого года ООО «ЭСКБ» отключило электричество за долги, - говорится в сообщении надзорного ведомства. При этом законодательство запрещает отключение теплоснабжения даже в случае наличия задолженности.
- Прокуратура внесла в адрес энергосбытовой компании представление об устранении нарушений и привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности, - говорится в сообщении. - В ходе прокурорской проверки электроснабжение было оперативно возобновлено.