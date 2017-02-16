ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу в Уфе: подробности

В РФПЛ объяснили причины появления нового официального турнира. Одной из составляющих современного профессионального футбола становится развитие киберфутбольных проектов. Легендарный футбольный симулятор FIFA 17 перестал быть просто игрушкой для приятного времяпрепровождения. Теперь это официальное соревнование, благодаря которому каждый болельщик может почувствовать себя частью футбольной семьи и стать полноправным игроком клуба РФПЛ.