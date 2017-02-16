ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу в Уфе: подробности

Российская футбольная премьер-Лига проведет в Уфе первый в истории розыгрыша «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» по игре EA SPORTS FIFA 17 - официальный турнир клубов премьер-Лиги. Игры пройдут с 24 по 26 февраля - за игровыми консолями встретятся шестнадцать киберфутболистов, представляющих клубы Лиги. По итогам двух дней определится обладатель Кубка.
В РФПЛ объяснили причины появления нового официального турнира. Одной из составляющих современного профессионального футбола становится развитие киберфутбольных проектов. Легендарный футбольный симулятор FIFA 17 перестал быть просто игрушкой для приятного времяпрепровождения. Теперь это официальное соревнование, благодаря которому каждый болельщик может почувствовать себя частью футбольной семьи и стать полноправным игроком клуба РФПЛ.
Вице-премьер российского правительства, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко отметил значимость этого бурно развивающегося направления футбола так:
- Популярность киберфутбола растет с каждым днем. У нас уже есть профессионалы в этом спорте. Футбольные клубы активно используют огромный потенциал новых методов популяризации здорового образа жизни среди молодежи.
- У киберспорта огромное будущее и по вложениям, и по охвату аудитории. Мы очень заинтересованы, чтобы поклонники киберфутбола приходили на стадионы, становились полноправными членами большой и дружной футбольной семьи, - сказал президент Премьер-лиги Сергей Прядкин.
РФПЛ и футбольный клуб «Уфа» приглашают всех желающих стать участниками праздника футбола. Пришедших в развлекательный комплекс «Огни Уфы» 24-26 февраля ожидает немало ярких впечатлений. Звездные гости и любимые комментаторы сделают атмосферу турнира праздничной.
Генеральный партнер турнира – букмекерская контора «Олимп» желает всем участникам удачи.
Прямые трансляции турнира будут вестись на сайте, страницах ВК «Наш Футбол» и YouTube «Наш Футбол» РФПЛ, а также на страницах клубов Премьер-Лиги в социальных сетях.