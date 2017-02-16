Хамитов считает, что спортобъекты должны быть небольшими и малобюджетными

- Сколько ходили, сколько просили, постройте нам паралимпийский центр с бассейном, - возмутился Хамитов. - Нашли деньги, немаленькие, 200 миллионов рублей, сегодня стоит пустой, не работает. Гонка за дорогими спортивными объектами может закончится плачевно. Эти деньги можно было направить на массовый спорт.