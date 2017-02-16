Хамитов считает, что спортобъекты должны быть небольшими и малобюджетными

Спортивные объекты, которые строятся в республике должны быть небольшими и малобюджетными. Такое мнение высказал глава Башкирии Рустэм Хамитов, выступая на расширенном заседании коллегии министерства молодежной политики и спорта.
Крупные объекты, по словам главы региона, муниципалитеты не могут содержать. Такая ситуация, например, в селе Мишкино, где построили паралимпийский центр.
- Сколько ходили, сколько просили, постройте нам паралимпийский центр с бассейном, - возмутился Хамитов. - Нашли деньги, немаленькие, 200 миллионов рублей, сегодня стоит пустой, не работает. Гонка за дорогими спортивными объектами может закончится плачевно. Эти деньги можно было направить на массовый спорт.
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