Федеральная резервная система США в фокусе внимания текущей недели

- На локальном рынке рубль продолжил победное шествие. Пара доллар/рубль почти каждый день обновляла локальные минимумы. Уровень 58 рублей за единицу американской валюты стал привычным уровнем притяжения на фоне стабильной нефти и притока иностранного капитала на российские рынки. Основной фокус внимания наступившей недели – выступление главы ФРС Джанет Йеллен в Конгрессе во вторник и в среду, - подчеркнул Максим Саттаров. - Сейчас у ФРС мало новой экономической информации и, скорее всего, регулятор не будет торопиться с повышением ставок, учитывая вялый рост доходов в январе. Но готовность решительно перейти к нормализации денежно-кредитной политики, если не через изменение ставки, то через сокращение баланса ФРС, может подтолкнуть доллар к новым высотам. На международном рынке индекс доллара DXY ICE (стоимость американской валюты к корзине валют) может вновь устремиться выше отметки 101.00. Для основной валютной пары евро/доллар это будет означать снижение к 1.06 с возможным продолжением к отметке 1,0525. Также можно будет наблюдать усиление доллара против японской иены и британского фунта. Пара доллар/иена нацелена протестировать уровни 114 и 115. Британский фунт может опуститься до отметки 1,24. На локальном рынке, вероятно, также формируется дно. Уровень 57,50 в паре доллар/рубль является сильной поддержкой. Но основной сценарий подразумевает консолидацию в диапазоне 58-59 рублей за единицу американской валюты.