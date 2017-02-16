Если зубы потерялись...

А теперь коротко расскажу, что же такое имплантация зубов. Вы, наверное, знаете, что если коренной зуб по какой-то причине утерян, то на его месте новый уже не вырастет. Этот факт заставил врачей серьезно задуматься и начать искать пути решения этой проблемы. Так появилась прогрессивная методика по восстановлению потерянных зубов–имплантация. Это целая операция, ведь в кость вживляют, вкручивают штифт, который теперь будет выполнять роль корня. Выполнен он из гипоаллергенного материала, поэтому пациент может не беспокоится, что будут какие-то осложнения. Между прочим, впервые операцию по имплантации зуба провели аж 40 лет назад, когда моя мама еще была юной девушкой, а меня не было даже в проекте. Сегодня это довольно рядовая процедура, провести, которую можно и в Уфе. При правильном уходе срок службы искусственного зуба составит несколько десятков лет. К сожалению, дешевой эту процедуру назвать нельзя, зависеть стоимость будет от выбранной клиники и материала коронки.