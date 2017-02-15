mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Водоснабжение в домах на Уфимском шоссе восстановлено

15 февраля 2017, 10:37
Городские службы устранили последствия аварии.

Вчера в 22.30 водоснабжение всех жилых домов в районе ул. Уфимское шоссе, 10 восстановлено, сообщает пресс-служба администрации города.

- Ранее из 27 жилых домов, попавших под временное отключение, по основному трубопроводу было восстановлено водоснабжение в 19 домах, - говорится в сообщении. - Оставшиеся дома подключены по байпасной (обводной) линии. Работы по ремонту поврежденного участка трубопровода продолжаются.

Напомним, авария произошла 13 февраля. Была зафиксирована утечка на водопроводе диаметром 500 мм.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07