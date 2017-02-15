Водоснабжение в домах на Уфимском шоссе восстановлено

- Ранее из 27 жилых домов, попавших под временное отключение, по основному трубопроводу было восстановлено водоснабжение в 19 домах, - говорится в сообщении. - Оставшиеся дома подключены по байпасной (обводной) линии. Работы по ремонту поврежденного участка трубопровода продолжаются.