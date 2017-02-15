В Уфе предлагают назвать новую улицу в честь легендарного тренера «Салавата Юлаева»

Сергей Михайлович Михалёв, родился в Челябинской области в 1947 году. Во время игровой карьеры выступал за несколько клубов, в том числе и за «Салават Юлаев». В 1979 году по окончании карьеры хоккеиста стал тренером уфимцев, а в 1987 году главным тренером, и проработал до 1990 года. В 2005 году вновь возглавил тренерский штаб юлаевцев, и в сезоне 2007-2008 привёл команду к победе в Суперлиге отечественного хоккея.