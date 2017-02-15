mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Минэкологии Башкирии приостановило работу 24 предприятий

15 февраля 2017, 12:36
Ведомство отчиталось о проверках за прошлый год.

В прошлом году Минэкологии Башкирии приостановило работу 24 предприятий региона, сообщает пресс-служба ведомства. В числе основных причин – отсутствие разрешения на выброс в атмосферный воздух, несоблюдение экологических требований при обращении с отходами.

- В общей сложности проведено более 5,2 тысячи контрольно-надзорных мероприятий, - говорится в сообщении ведомства. - В результате выявлено порядка 4,8 тысяч нарушений природоохранного законодательства. Общая сумма административных штрафов составила 43 миллиона рублей.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07