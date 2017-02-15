Бюджету России понадобится 11,4 миллиарда на перевозку зерна

Некоторые эксперты полагают, что получить скидки помогла бы гарантия объемов со стороны производителей и минсельхоза. Вместе с тем они подчеркивают, гарантии должны быть оформлена юридически, а и в случае их невыполнения скидки придется вернуть. Они подчеркивают, что Минсельхоз и производители, вряд ли будут брать на себя такую ответственность.