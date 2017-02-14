Владимир Путин назначил врио главы Рязанской области

- Там родились, учились и начали свою трудовую деятельность, работу. В общем и целом работали хорошо, были и главой города, и председателем законодательного собрания, и заместителем губернатора, - подчеркнул глава государства. – Вы человек молодой, но уже достаточно опытный и продемонстрировали хорошую работу на разных участках, причём очень ответственных. Исхожу из того, что Вы все свои лучшие качества используете и будете применять здесь, на новом месте работы.