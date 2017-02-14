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Владимир Путин назначил врио главы Рязанской области

14 февраля 2017, 17:54
Им стал депутат Госдумы Николай Любимов

Президент России своим указом назначил временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области депутата Госдумы Николая Любимова, сообщает сайт Кремля. Как отметил Путин, Любимов родом из Калуги.

- Там родились, учились и начали свою трудовую деятельность, работу. В общем и целом работали хорошо, были и главой города, и председателем законодательного собрания, и заместителем губернатора, - подчеркнул глава государства. – Вы человек молодой, но уже достаточно опытный и продемонстрировали хорошую работу на разных участках, причём очень ответственных. Исхожу из того, что Вы все свои лучшие качества используете и будете применять здесь, на новом месте работы.

По мнению Николая Любимова, «Рязанская область очень перспективная, очень красивая, с богатым культурным и историческим прошлым, с богатым потенциалом в сфере туризма и, конечно, промышленно и сельскохозяйственно развитый край»

Новому руководителю региона, который заменил на этом посту Олега Ковалева, ушедшего сегодня в отставку 45 лет. В Госдуму Николай Любимов был избран в сентябре 2016 года.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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