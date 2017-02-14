В Уфе на улице Сун-Ят-Сена снесли пешеходный мост

В редакцию «Медиакорсети» обратились жители микрорайона «Зеленая роща». Они возмущены тем, что в их районе демонтировали пешеходный мост через овраг, который соединял улицы Сун-Ят-Сена и Большую Московскую.

Застройкой данного территории занимается ГК «Госсстрой». Здесь компания возводит ЖК «Зеленая роща». Как рассказали в компании, снос моста осуществляется в соответствии с предписанием Госкомитета Башкортостана по жилищному и строительному надзору. Старый металлический мост, как пояснили в компании, проходил через строительную площадку, в связи с чем мог представлять угрозу для пешеходов. В качестве альтернативы застройщик организовал новый наземный переход, который находится между домами №30 и №32 по улице Сун-Ят-Сена. В компании заверили, что новый переход оснащен лестницей, пандусом и фонарным освещением. Кроме этого организована ежедневная уборка снега и дежурство контролера, который помогает пешеходам при возникновении каких-либо проблем. В ближайшие дни ГК «Госстрой» проведет работы по установке дополнительного освещения данного перехода, продлит график работы дежурного, а также установит кнопку его вызова для пешеходов с колясками, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.