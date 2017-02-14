В Башкирии убийце двух женщин могут дать пожизненный срок

Ринат Кутлугалямов обвиняется по двум статьям: "Убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление" и "Угроза убийством". В марте 2016 года он распивал алкоголь в квартире Стерлитамака со своей сожительницей и ее подругой. Будучи пьяным, он устроил скандал со своей 44-летней гражданской женой, в ходе которого схватил нож и ударил им женщину в шею. Ее подруге он вспорол живот и ранил шею.