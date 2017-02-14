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В Башкирии убийце двух женщин могут дать пожизненный срок

14 февраля 2017, 15:05
Он частично признал вину в совершении преступления.

Сегодня, 14 февраля, прокурор республики Андрей Назаров поддержал обвинение, предъявленное 57-летнему Ринату Кутлугалямову за убийство двух женщин – пожизненное лишение свободы с отбыванием первых десяти лет в тюрьме.

Ринат Кутлугалямов обвиняется по двум статьям: "Убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление" и "Угроза убийством". В марте 2016 года он распивал алкоголь в квартире Стерлитамака со своей сожительницей и ее подругой. Будучи пьяным, он устроил скандал со своей 44-летней гражданской женой, в ходе которого схватил нож и ударил им женщину в шею. Ее подруге он вспорол живот и ранил шею.

На следующий день сожитель убитой 48-летней подруги пришел на место происшествия, увидел тела и попытался вызвать полицию, но преступник пригрозил ему убийством.

- Ранее он был судим за убийство женщины с особой жестокостью и причинение мужчине тяжкого вреда здоровью, повлекшего его смерть, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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