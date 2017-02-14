В Башкирии отложили рассмотрение закона о ранних браках

– Думаю, чтобы несколько раз не возвращаться к этому вопросу, целесообразно будет дождаться решения, которое примут депутаты Государственной Думы и в соответствии с ним скорректировать республиканское законодательство. Кроме того, некоторые процедурные вопросы нуждаются в проработке. Хотим мы этого или нет, но молодые люди вступают в различные форматы отношений. В случае возникшей беременности надо создавать условия для формирования семьи. Наши устремления продиктованы заботой о детях. Они должны иметь родителей, воспитываться в семье.