mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии отложили рассмотрение закона о ранних браках

14 февраля 2017, 12:55
Данный вопрос не был включен в повестку февральского пленарного заседания.

Депутаты Госсобрания Башкирии отложили рассмотрение законопроекта, внесенного Прокурором республики и регламентирующего порядок вступления в брак в виде исключения лиц, не достигших 16 лет. Данный вопрос не был включен в повестку февральского пленарного заседания, сообщает пресс-служба регионального парламента

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев отметил, что на федеральном уровне рассматриваются серьезные изменения семейного законодательства. Корректировке подвергнутся и нормы, затрагивающие порядок вступления в брак.

– Думаю, чтобы несколько раз не возвращаться к этому вопросу, целесообразно будет дождаться решения, которое примут депутаты Государственной Думы и в соответствии с ним скорректировать республиканское законодательство. Кроме того, некоторые процедурные вопросы нуждаются в проработке. Хотим мы этого или нет, но молодые люди вступают в различные форматы отношений. В случае возникшей беременности надо создавать условия для формирования семьи. Наши устремления продиктованы заботой о детях. Они должны иметь родителей, воспитываться в семье.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07