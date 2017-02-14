В Башкирии отложили рассмотрение закона о ранних браках

Депутаты Госсобрания Башкирии отложили рассмотрение законопроекта, внесенного Прокурором республики и регламентирующего порядок вступления в брак в виде исключения лиц, не достигших 16 лет. Данный вопрос не был включен в повестку февральского пленарного заседания, сообщает пресс-служба регионального парламента
Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев отметил, что на федеральном уровне рассматриваются серьезные изменения семейного законодательства. Корректировке подвергнутся и нормы, затрагивающие порядок вступления в брак.
– Думаю, чтобы несколько раз не возвращаться к этому вопросу, целесообразно будет дождаться решения, которое примут депутаты Государственной Думы и в соответствии с ним скорректировать республиканское законодательство. Кроме того, некоторые процедурные вопросы нуждаются в проработке. Хотим мы этого или нет, но молодые люди вступают в различные форматы отношений. В случае возникшей беременности надо создавать условия для формирования семьи. Наши устремления продиктованы заботой о детях. Они должны иметь родителей, воспитываться в семье.