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В Башкирии многодетный отец напал с ножом на любовника жены

14 февраля 2017, 11:22
Он нанес потерпевшему шесть ударов ножом.

12 февраля в полицию поступило сообщение о госпитализации жителя Чесноковки с телесными повреждениями, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Заведено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Уфимского района по статье «Покушение на убийство».

Как считает следствие, в ночь на 12 февраля, 44-летний мужчина не дождался своей супруги дома, пошел к соседу и застал его там со своей женой вдвоем. На почве ревности мужчина нанес соседу шесть ударов ножом. Испугавшись вызванных супругой сотрудников полиции, нападавший скрылся с места преступления.

На иждивении подозреваемого находятся девять детей, восемь из которых несовершеннолетние. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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