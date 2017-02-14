В Башкирии многодетный отец напал с ножом на любовника жены

Как считает следствие, в ночь на 12 февраля, 44-летний мужчина не дождался своей супруги дома, пошел к соседу и застал его там со своей женой вдвоем. На почве ревности мужчина нанес соседу шесть ударов ножом. Испугавшись вызванных супругой сотрудников полиции, нападавший скрылся с места преступления.