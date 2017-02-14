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В Башкирии чиновник пойдет под суд

14 февраля 2017, 13:14
Его обвиняют в мошенничестве с землей.

В Кушнаренковском районе глава сельского совета обвиняется в мошенничестве с землей стоимостью 900 тысяч рублей. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Глава Старотукмаклинского сельсовета 61-летний Камиль Кабиров вскоре предстанет перед судом.

По версии следствия в феврале 2007 года чиновник приказал одному из подчинённых изготовить выписку из похозяйственной книги. В подложном документе было сказано, что его супруге принадлежит 21 сотка земли в одной из деревень. Женщина благодаря фиктивным документам зарегистрировала участок в деревне Новые Тукмалы в свою собственность. Но на этом Кабиров не остановился. Позже, в 2008 году, он передал жене и 3 жителям Уфы еще один кусок земли. На этот раз в 102 сотки.

Сумма ущерба, причиненная муниципалитету, составила 900 тысяч рублей.

- Обвиняемый полностью признал вину в совершении преступлений. В настоящее время на трех участках построены жилые дома. В целях возмещения ущерба на автомобиль Кабирова «Mitsubishi Pajero» стоимостью свыше 850 тыс рублей наложен арест. Уголовное дело направлено в Кушнаренковской районный суд для рассмотрения по существу, - сообщают в прокуратуре Башкирии.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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