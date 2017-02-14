"Салават Юлаев" в важном матче одолел гостей из Казани

Первая шайба в ворота «Ак Барса» влетела на третьей минуте первого периода, Денис Паршин получил шайбу в центре зоны атаки, но имея перед собой свободную для броска зону сделал передачу на Сами Лёписто, тот в свою очередь отдал пас капитану уфимцев Игорю Григоренко. Последнему ничего не оставалось, как перевести шайбу в пустой угол ворот 1:0. «Ак Барс» пошёл вперёд, и имел как минимум два голевых момента, но шайба в ворота Сведберга не зашла. Энвер Лисин находясь у борта спиной к воротам смог обыграть защитника и с разворота бросить по воротам, там клюшку смог подставить Александр Нестеров 2:0. Не успели уфимцы должным образом отпраздновать заброшенную шайбу, как «Ак Барс» силами Атте Охтамаа смог сократить разрыв в счёте 2:1. Однако через две минуты юлаевцы вернули себе преимущество в две шайбы. Александр Логинов оставшись один на пятаке, буквально вколотил шайбу в «девятку» ворот «Ак Барса», не оставив голкиперу гостей Эмилю Гарипову ни единого шанса 3:1. Первое удаление в матче случилось лишь на последней минуте первого периода, за атаку игрока, не владеющего шайбой, на скамейку был отправлен защитник хозяев Сами Леписто, но казанцы до конца периода не смогли реализовать свое большинство.