Под окнами главы Башкирии прошёл пикет в защиту Федерации хоккея

В конце января в правительстве Башкирии состоялось заседание комиссии по рассмотрению сложившейся ситуации, тогда рабочей группы снова напомнили Николаеву о нарушениях, сообщив так же, что если они не будут устранены в течение 20 дней, то о возврате лицензии не может быть и речи. 20 дневный срок истекает 16 февраля.