Почему уфимские семьи переезжают в Зелёную рощу

Сегодня квартиры бизнес-класса уже не являются жильём для узкого круга покупателей. Ведь все преимущества этого формата выгодно сочетаются с доступными ценами. Жилой комплекс «Эрмитаж» – яркий тому пример. Белая отделка, архитектурная подсветка фасадов, дизайнерская отделка холлов и входных групп, высота потолков до трёх метров, просторные парадные площадью до 230 кв. м, бесшумные скоростные лифты, панорамные окна и роскошный вид, открывающийся из них. Цены за комфорт такого уровня более чем приемлемые – от 1 млн. 890 тыс. рублей. Действуют ипотека без первого взноса, беспроцентная рассрочка до конца строительства и обмен вторичного жилья на новую квартиру комфорт- или бизнес-класса.