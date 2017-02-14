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Министр спорта Башкирии прокомментировал ситуацию с Федерацией хоккея республики

14 февраля 2017, 11:59
Он выразил уверенность, что конфликт скоро должен разрешиться.

Министр спорта и молодежной политики республики Андрей Иванюта сегодня прокомментировал ситуацию с Федерацией хоккея РБ, которая никак не может добиться продления аккредитации.

- На сегодняшний день идет рассмотрение, было уже несколько совещаний по этому вопросу, - сообщил он Медиакорсети. - Сейчас вся работа, которая должна проводиться Федерацией идет, там, где она не успевает что-то делать, подключается министерство. Все соревнования, которые находятся в календарном плане на год, проводятся среди всех лиг хоккея республики, проблем здесь нет. Есть только одна, что приостановлена аккредитация Федерации, в скором времени это все решится, и продолжится нормальная работа.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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