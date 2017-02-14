Министр спорта Башкирии прокомментировал ситуацию с Федерацией хоккея республики

- На сегодняшний день идет рассмотрение, было уже несколько совещаний по этому вопросу, - сообщил он Медиакорсети. - Сейчас вся работа, которая должна проводиться Федерацией идет, там, где она не успевает что-то делать, подключается министерство. Все соревнования, которые находятся в календарном плане на год, проводятся среди всех лиг хоккея республики, проблем здесь нет. Есть только одна, что приостановлена аккредитация Федерации, в скором времени это все решится, и продолжится нормальная работа.