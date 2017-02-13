В Уфе запускают региональный проект программы «Мобильный репортер».

- Если кто-то из жителей нашей республики, стал свидетелем или участником необычного события, дорожно-транспортного происшествия, уникального природного явления, комичного и странного случая из жизни или умилительной проделки животного. То он может снять все это на камеру мобильного телефона и прислать нам на почту по адресу [email protected] или в WhatsApp по номеру 8 9276381700. Необходимо верно указывать автора видеоролика, место и время где он был снят , - рассказывает ведущий программы «Мобильный репортер» Артур Басыров.