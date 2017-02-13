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В Уфе на этой неделе отключат воду более чем на 90 объектах

13 февраля 2017, 11:27
Это связано с предстоящими ремонтными работами.

«Уфаводоканал» на своем официальном сайте разместил информацию о плановых отключениях холодной воды на этой неделе. Это связано с ремонтными работами. Всего в списке более 90 объектов.

Завтра, 14 февраля запланировано три отключения:

С 10 до 18 часов

- пр.Октября 8,8/2,10,12,12/1,14/1,

- пр.Октября 6/1,

С 10 до 16.00

- ул.Менделеева,152/1,

с 10 до 17 часов

- ул.Чернышевского 122/2

- ул.Чернышевского 122

15 февраля – 2 отключения

с 10 часов до 17 часов

- ул. Первомайская 76, 78

с 10 часов до 20 часов

- ул. Садовая 6, 8, 12, 14, 18, 20, 22, 27,

- ул. Чукотская 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33,

- ул. Кемеровская 82, 108, 110, 112, 112а, 114,

- ул. Войкова 2,

- ул. Садовая 15,

- ул. Губкина 20/1,

- ул. Пристанская 20.

16 февраля – три отключения

с 10 до 20 часов

- пр.Октября,9,11,

- ул.Бабушкина, 21, 23, 25, 52,

с 10 до 17 часов

- ул.Аксакова 46,48,

- ул.Коммунистическая 25, 29, 38,40,40а,40б, 40/1,

с 10 до 17 часов

- ул. Пионерская 11, 13, 15/1 13/1, 15, 16, 18, 20, 22, 22/1,

- ул. Нефтяников 18, 18/1, 20,

- пер. Садовый 23а,

- ул. Черемуховая 1, 2, 3, 5, 7, 7а, 6, 8, 9, 11, 10, 13, 12, 15, 14, 15а, 16, 18, 15б, 17, 19, 20, 22, 24, 26,

- ул. Гагарина, 18

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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