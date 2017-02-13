В центре Уфы построят 18-ти этажные дома

Как следует из документа, на территории общей площадью 11,8 га планируется строительство многоквартирных домов от 9 до 18 этажей общим проектируемым жилым фондом 94,8 тыс. кв. м., подземных парково на 1,56 тыс. мест, дошкольных образовательных учреждений на 160 мест, апартотеля на 312 номеров. До начала строительства будет снесена существующая застройка. В документе отмечается, что объект культурного наследия – усадьба Першиных – будет сохранен.