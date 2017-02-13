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В Башкирии в день всех влюбленных будет морозно

13 февраля 2017, 11:33
Башгидромет опубликовал прогноз погоды на 14 и 15 февраля.

В Башкирии в день всех влюбленных будет прохладно. Прогноз погоды на 14 и 15 февраля опубликовал Башгидомет.

Во вторник, 14 февраля, температура воздуха ночью составит -17,-22°, местами до -12°, днем воздух прогреется до -9,-14°. Ожидается небольшой снег, в отдельных районах до умеренного, местами метель. Ветер юго-западный умеренный, днем порывы до сильного.

В среду, 15 февраля, ночью столбик термометра опустится -14,-19°, днем -8,-13°. Небольшой снег, слабая метель. Ветер юго-западный умеренный.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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