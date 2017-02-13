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В Башкирии 88-летнюю женщину убили из корыстных побуждений

13 февраля 2017, 12:13
Подозреваемая отказывается давать показания.

9 февраля в полицию поступило сообщение об обнаружении в одном из домов Дюртюлинского района тела хозяйки с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба следственного комитета республики. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемая задержана, но отказывается давать показания.

Как считает следствие, 56-летняя жительница Дюртюлинского района пришла в гости к 88-летней женщине и несколько раз ударила её по голове. От полученных травм пожилая женщина скончалась. Предположительно, убийство было совершено из корыстных побуждений.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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