Ушел в отставку губернатор Новгородской области

Глава Новгородской области Сергей Митин подал в отставку. Об этом сегодня, 13 февраля, глава региона сообщил на пресс-конференции. Он заявил, что решил не участвовать в выборах губернатора Новгородской области и заранее поставил об этом в известность президента. Сергей Митин руководил Новгородской областью практически 10 лет. Срок его полномочий истекал в октябре 2017 года. До этого он занимал пост заместителя министра сельского хозяйства. Ранее сообщалось, что новым руководителем области может стать директор «Агентства стратегических инициатив» Андрей Никитин.