Уфимец-коллекционер претендует на место в книге рекордов Гиннесса

Наиль Ильясов, полковник внутренних дел, собрал уникальную коллекцию из 850 моделей пожарных машин. Там есть образцы не только отечественных автомобилей, но и из других стран. Сейчас его увлечение вполне может попасть в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает ГТРК "Башкортостан".