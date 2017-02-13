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Башгидромет: Этот январь не самый снежный за последние 20 лет

13 февраля 2017, 17:24
Синоптики отмечают, что больше осадков было в январе 2007 и январе 2001 года.

Январь 2017 года не самый снежный за последние 20 лет.. Об этом сообщил Башгидромет. По данным синоптиков, в январе этого года выпало 172% осадков. Почти на трети территории республики, в том числе на метеостанции Уфа-Дема, количество осадков достигло 2-2,25 месячных норм. Больше осадков выпало в январе 2007 года (223% от нормы) и в январе 2001 года (203% от нормы).

Что касается февраля, то, как отметили в Башгидромете, в первой декаде на отдельных метеостанциях (Туймазы, Бууздяк, Учалы) уже выпала месячная норма снега, на остальной территории региона – от 50 до 80%.

- В крайних северных районах республики количество осадков было небольшим – 20-30% от месячной нормы осадков, отмечается в сообщении.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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