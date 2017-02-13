Башгидромет: Этот январь не самый снежный за последние 20 лет

Январь 2017 года не самый снежный за последние 20 лет.. Об этом сообщил Башгидромет. По данным синоптиков, в январе этого года выпало 172% осадков. Почти на трети территории республики, в том числе на метеостанции Уфа-Дема, количество осадков достигло 2-2,25 месячных норм. Больше осадков выпало в январе 2007 года (223% от нормы) и в январе 2001 года (203% от нормы).