В Уфе начались протесты заёмщиков

Инициатор митинга Альфир Бикбулатов, объединивший вокруг себя пришедших, говорит, что сейчас они ищут других недовольных клиентов Андрея Куликова и уже подали несколько заявлений в полицию. В МВД Башкирии информацию о получении заявлений подтвердили, отметив, что сейчас по ним проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.