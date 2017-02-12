Популярный певец Elvin Grey из Башкирии попал в аварию

Автомобиль, в котором находился певец и его администраторы, слетел с трассы по пути в Октябрьский, где должен был пройти очередной концерт. Концерт там состоялся, потому что все закончилось хорошо: никто не пострадала, сам певец во время ДТП даже не проснулся, настолько удачно произошла авария и настолько он устал, спасатели помогли быстро отбуксировать автомобиль.