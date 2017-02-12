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Популярный певец Elvin Grey из Башкирии попал в аварию

12 февраля 2017, 11:04
К счастью, он даже сам этого не заметил.

Популярный певец Радик Юльякшин (творческий псевдоним Elvin Grey) попал в аварию по пути в город Октябрьский, передает «Башинформ».

Автомобиль, в котором находился певец и его администраторы, слетел с трассы по пути в Октябрьский, где должен был пройти очередной концерт. Концерт там состоялся, потому что все закончилось хорошо: никто не пострадала, сам певец во время ДТП даже не проснулся, настолько удачно произошла авария и настолько он устал, спасатели помогли быстро отбуксировать автомобиль.

Усталость Радика объясняется просто: график концертов певца очень плотный: в феврале и в марте у него запланировано по 20 выступлений в разных городах Башкирии и за ее пределами, в том числе в Москве.

Происшествие случилось перед концертом 7 февраля, но стало известно о нем только вчера.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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