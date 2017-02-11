Ространснадзор возглавил экс-губернатор Пермского края

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил руководителем федерального агентства по надзору в сфере транспорта бывшего губернатора Пермского края Виктора Басаргина, сообщает ТАСС.
- С учетом того, что вы имеете довольно серьезный опыт работы и на федеральном уровне - были министром регионального развития, и, естественно, знаете региональную специфику, я принял решение назначить вас на должность руководителя Ространснадзора, - заявил премьер.
Напомним, должность главы Ространснадзора была вакантной с октября 2015 года, когда бывший руководитель Евгений Дитрих был назначен первым замом министра транспорта России. В тот период обязанности руководителя исполнял замглавы Сергей Сарицкий.
Биография Виктора Басаргина
Возглавлял Пермский край с апреля 2012 года, до этого (с 2008 по 2012 год) был главой министерства регионального развития РФ.