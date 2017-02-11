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Ространснадзор возглавил экс-губернатор Пермского края

11 февраля 2017, 11:36
Виктор Басаргин назначен руководителем федеральной службы.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил руководителем федерального агентства по надзору в сфере транспорта бывшего губернатора Пермского края Виктора Басаргина, сообщает ТАСС.

- С учетом того, что вы имеете довольно серьезный опыт работы и на федеральном уровне - были министром регионального развития, и, естественно, знаете региональную специфику, я принял решение назначить вас на должность руководителя Ространснадзора, - заявил премьер.

Напомним, должность главы Ространснадзора была вакантной с октября 2015 года, когда бывший руководитель Евгений Дитрих был назначен первым замом министра транспорта России. В тот период обязанности руководителя исполнял замглавы Сергей Сарицкий.

Биография Виктора Басаргина

  • родился 3 августа 1957 года в городе Асбесте Свердловской области;
  • в 1976 году окончил Асбестовский горный техникум;
  • в 1984 году окончил Свердловский горный институт имени Вахрушева (ныне Уральский государственный горный университет);
  • в 1991 году окончил Уральский социально-политический институт;
  • с 1992 года работал в Фонде имущества Свердловской области;
  • в 2000-2001 годах был начальником управления аппарата полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе;
  • в 2001 - 2008 гг. занимал должность заместителя полпреда.

Возглавлял Пермский край с апреля 2012 года, до этого (с 2008 по 2012 год) был главой министерства регионального развития РФ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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