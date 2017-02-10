mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Жители Башкирии в прошлом году заняли в банках 177, 1 миллиарда

10 февраля 2017, 11:22
Такие данные озвучил управляющий отделением Нацбанка по РБ Марат Кашапов.

В 2016 году население Башкирии оформил в банках кредитов на сумму 177, 1 млрд. руб . Это на 28.9% больше, чем в 2015. Такие данные озвучил управляющий отделением Нацбанка по РБ Марат Кашапов. Остаток задолженности на 1 января этого года составил 280.2 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2015 на 3.1%. Просроченная задолженность по сравнению с 2015 годом стала меньше на 2.3% и составила 25 млрд . руб.

Ипотечных кредитов в прошлом году было выдано 30399 на сумму 43.6 млрд руб. Это больше чем в 2015 году на 33.6% по количеству и на 38.7% по сумме. Задолженность по ипотечным кредитам составила 115.6 млрд руб.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07