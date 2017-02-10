ВКонтакте запускается направление «Благотворительность»

— Крупнейший онлайн-ресурс, который доступен совершенно бесплатно любой благотворительной организации. Именно поэтому социальные проекты выбирают эту площадку для того, чтобы рассказывать о себе, причём многие из них представлены исключительно в VK. Мы хотим, чтобы благотворительные фонды использовали возможности нашей площадки на 100% и готовы им помогать, - рассказала Ирина Шубина, руководитель направления «Благотворительность» ВКонтакте.



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