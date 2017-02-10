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ВКонтакте запускается направление «Благотворительность»

10 февраля 2017, 16:47
На одной площадке будут объединены представители некоммерческого сектора

В социальной сети «ВКонтакте» запускается новое направление «Благотворительность». Основная его задача - объединять представителей некоммерческого сектора на площадке, предоставлять инструменты для эффективной работы фондов и продвигать благотворительность среди пользователей социальной сети.

Кроме того, зарегистрированные социально-ориентированные НКО с созданной страницей ВКонтакте смогут претендовать на получение грантов для бесплатного продвижения в интернете. Для участников будут организованы лекции и мастер-классы.

— Крупнейший онлайн-ресурс, который доступен совершенно бесплатно любой благотворительной организации. Именно поэтому социальные проекты выбирают эту площадку для того, чтобы рассказывать о себе, причём многие из них представлены исключительно в VK. Мы хотим, чтобы благотворительные фонды использовали возможности нашей площадки на 100% и готовы им помогать, - рассказала Ирина Шубина, руководитель направления «Благотворительность» ВКонтакте.

Более подробная информация размещена на этой странице.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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