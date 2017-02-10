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В Уфе падает стоимость жилья на вторичном рынке

10 февраля 2017, 11:04
В январе средняя стоимость квартиры составила 60 444 рубля за квадратный метр

Эксперты Аналитического центра SRG провели исследование вторичного рынка жилой недвижимости в городах-миллионерах Российской Федерации по данным за январь 2017 года, проанализировав динамику средней стоимости жилой недвижимости.

В начале текущего года рынок жилой недвижимости городов-миллионеров сохранил отрицательную динамику средней стоимости квадратного метра. Исключением стал рынок жилой недвижимости г. Москвы, здесь за последний месяц средняя стоимость «квадрата» выросла почти на 1%.

Снижение средней стоимости «квадрата» жилой недвижимости за прошедший год произошло и в Уфе. Средняя стоимость «квадрата» в столице Баширии в январе упала на 2,17%, что в абсолютном выражении составило 1,3 тыс. руб. По данным за январь 2017 г. средняя стоимость кв. м была зафиксирована на уровне 60,4 тыс. руб. За предыдущий год показатель снизился на 3,28%.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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