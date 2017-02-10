В Уфе падает стоимость жилья на вторичном рынке

Снижение средней стоимости «квадрата» жилой недвижимости за прошедший год произошло и в Уфе. Средняя стоимость «квадрата» в столице Баширии в январе упала на 2,17%, что в абсолютном выражении составило 1,3 тыс. руб. По данным за январь 2017 г. средняя стоимость кв. м была зафиксирована на уровне 60,4 тыс. руб. За предыдущий год показатель снизился на 3,28%.