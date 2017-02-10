В этом году в Башкирии под колеса автобусов попали уже 13 человек

Уже в январе 2017 года в девяти авариях пострадали 13 человек. Ведется профилактическая работа с водителями, с должностными и юридическим лицами, которые заняты организацией пассажирских перевозок. В 184 плановых проверках, штраф получили более 1500 тысяч должностных и юридических лиц.