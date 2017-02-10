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В Башкирии предупредили о новом вирусе

10 февраля 2017, 11:13
Зараженные электронные письма рассылают якобы от Федеральной службы судебных приставов.

Приставы предупреждают граждан, что происходит массовая рассылка мошеннических писем о наличии судебной задолженности. Все такие послания содержат ссылки на вредоносный код. Как правило, текст письма выглядит так:

«Добрый день,

Федеральная служба судебных приставов РФ извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга до 11.02.2017. В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика.

Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы сможете найти в постановлении: http://fssprus.ru/documents/2017/02/d2123bdd0c...

С наилучшими пожеланиями,

ФССП России.

Это письмо было сформировано автоматически, отвечать на него не нужно.

По любым вопросам вы можете обращаться по телефону горячей линии 8 800 250 39 32 (звонок бесплатный) либо через личный кабинет на сайте http://fssprus.ru.»

Так вот, при переходе по ссылке, которая указана в тексте письма предлагается загрузить архивный файл, он то и содержит вирус.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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