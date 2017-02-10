В Башкирии предупредили о новом вирусе

Приставы предупреждают граждан, что происходит массовая рассылка мошеннических писем о наличии судебной задолженности. Все такие послания содержат ссылки на вредоносный код. Как правило, текст письма выглядит так:
«Добрый день,
Федеральная служба судебных приставов РФ извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга до 11.02.2017. В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика.
Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы сможете найти в постановлении: http://fssprus.ru/documents/2017/02/d2123bdd0c...
С наилучшими пожеланиями,
ФССП России.
Это письмо было сформировано автоматически, отвечать на него не нужно.
По любым вопросам вы можете обращаться по телефону горячей линии 8 800 250 39 32 (звонок бесплатный) либо через личный кабинет на сайте http://fssprus.ru.»
Так вот, при переходе по ссылке, которая указана в тексте письма предлагается загрузить архивный файл, он то и содержит вирус.