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В Башкирии построят завод по глубокой переработке зерна

10 февраля 2017, 17:03
Об этом сегодня, 10 февраля заявил глава Башкирии

В этом году планируется строительство завода по глубокой переработке зерна в Уфимском районе мощностью около 40 тысяч тонн зерна в год. Об этом заявил глава Башкирии, выступая на совещании, посвященном развития агропромышленного комплекса республики.

- Завод будет выпускать глютен кормовой, сахара декстрозно-фруктозные, белково-витаминно-минеральные концентраты. Это всё – рыночные позиции, на которые есть потребители. Но если есть спрос, безусловно, мы должны работать в этой части, - отметил Рустэм Хамитов. - В стране сейчас острый дефицит производства высококачественного зерна, в первую очередь – твёрдой пшеницы. У нас есть хорошие возможности, чтобы освоить и развивать это направление. В этом году планируется посеять 44 тысячи га и получить более 80 тысяч тонн. Качественное сырьё активно приобретают производители макаронных изделий, но все они – за пределами нашей республики.

Нужно налаживать собственную глубокую переработку твёрдой пшеницы. Это может стать хорошим стимулом для развития зернового сегмента АПК, особенно в районах Зауралья.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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