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«Уфа» сыграет в контрольном матче с ЦСКА

10 февраля 2017, 11:37
Футбольный клуб вылетел на сборы в Испанию.

Сегодня футбольный клуб «Уфа» вылетел в Испанию для проведения третьего в зимнем перерыве учебно-тренировочного сбора. Он продлится с 11 по 23 февраля.

В Испании «Уфа» проведет три контрольных матча, последний из них – с ЦСКА 22 февраля. Об этом сообщил телеканал БСТ.

Также телеканал напомнил, что в ближайшее время отношения с уфимским клубом должны оформить вратарь из «Анжи» Александр Беленов и защитник «Спартака» Александр Пуцко.

Кроме того, ожидается подписание контракта с ещё одним молодым перспективным россиянином, сообщили журналисты телеканала.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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