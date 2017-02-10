Рустэм Хамитов: В Башкирии бесхозными остаются сотни тысяч гектаров земель

- У нас в муниципалитетах на огромных площадях сельхозземель не могут найти эффективных собственников. Хотя земля – это важнейший источник доходов в районные бюджеты, место приложения инвестиций, - сказал Хамитов. - Вопрос о нерадивом отношении к земле должен быть окончательно закрыт. Тех, кто не использует её по назначению, будем штрафовать. Но этого мало. Мы эту землю будем изымать и продавать через аукционы. Пока в землепользовании не будет наведён порядок, ни о каком увеличении сельхозпроизводства речи быть не может.