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Рустэм Хамитов: В Башкирии бесхозными остаются сотни тысяч гектаров земель

10 февраля 2017, 17:20
В муниципалитетах на огромных площадях сельхозземель не могут найти эффективных собственников.

Сотни тысяч гектаров в республике не используются. В Мишкинском районе – более 31 тысячи га таких земель. Более 30 тысяч га – в Учалинском районе. В Янаульском районе пустуют 25 тысяч га, в Белокатайском – 22 тысячи га, в Аскинском – почти 20 тысяч га, в Зилаирском – 18 тысяч га. Эти цифры сегодня привел глава Башкирии Рустэм Хамитов на совещании аграриев.

- У нас в муниципалитетах на огромных площадях сельхозземель не могут найти эффективных собственников. Хотя земля – это важнейший источник доходов в районные бюджеты, место приложения инвестиций, - сказал Хамитов. - Вопрос о нерадивом отношении к земле должен быть окончательно закрыт. Тех, кто не использует её по назначению, будем штрафовать. Но этого мало. Мы эту землю будем изымать и продавать через аукционы. Пока в землепользовании не будет наведён порядок, ни о каком увеличении сельхозпроизводства речи быть не может.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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