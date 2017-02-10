mkset.ru
ГлавноеВсе новости

«Курорты Северного Кавказа» обвиняют в дискриминации местного населения

10 февраля 2017, 18:14
Руководство госкомпании «Курорты Северного Кавказа» не дает работать местным жителям и нарушает их трудовые права, сообщила агентству NewsTracker депутат сельского совета в Карачаево-Черкесии Бэла Эркенова.

Власти поселка Архыз обвиняют АО «Курорты Северного Кавказа» в дискриминации местных жителей. Компания не дает им работать на объектах курорта, нарушает их трудовые права, рассказала NewsTracker член местного совета депутатов Бэла Эркенова.

«Неоднократно мы приходим к тому, что существует национальный вопрос… Приоритет в работе отдается не местному населению, а людям со стороны», - сказала Эркенова.

По словам депутата, компания декларирует цели по повышению уровня жизни местных жителей, однако на деле все оказывается наоборот. Сельчане заняты в основном на низкоквалифицированной и низкооплачиваемой работе.

«Сейчас говорится, что 80% сотрудников курорта – это население республики, но это горничные, администраторы, дворники», - рассказала Эркенова.

По ее словам, в этом году 30 инструкторов курорта остались без работы. Они отказались работать на КСК из-за нарушения их трудовых прав, говорит депутат. Причем местные жители трудились инструкторами на горнолыжном комплексе еще до прихода в регион федеральной компании.

«Мы 9 декабря обратились с официальным письмом к гендиректору КСК Олегу Горчеву с просьбой разрешить работу на курорте от муниципального предприятия», - рассказала Эркенова.

Руководство КСК предложило выполнить ряд условий до конца сезона, чтобы местные жители смогли устроиться на работу. Однако соблюдение этих условий – трудновыполнимая задача.

«До крайних мер дошли уже ребята, ведь у каждого семья и дети… Ребята сами подходили ко мне, и сказали, что мы выйдем на дорогу и перекроем дорогу, потому что терпение закончилось. Мы остановили людей, потому что это уголовное преступление, но не знаем долго ли получится», - рассказала Эркенова.

По словам депутата, КСК пользуется монополией на услуги инструкторов. Независимые предприниматели на этот рынок попасть не могут.

Представитель курорта «Архыз» в комментарии агентству заявил, что местные жители с помощью акций протеста хотят получить более выгодные условия работы.

«Боремся мы с ними, потому что на работу не хотят идти. Они в прошлом году работали, в этом году решили, что хотят больше. Они пытаются демонстрации устраивать, но все не так как они говорят», - сообщил представитель курорта.

Получить официальный комментарий от пресс-службы КСК не удалось.

АО «Курорты Северного Кавказа» создано в 2010 году по инициативе российского правительства для развития туристического кластера в регионах СКФО. В настоящее время под управлением общества находится курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии.

#Желтые новости#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07