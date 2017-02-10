«Курорты Северного Кавказа» обвиняют в дискриминации местного населения

Власти поселка Архыз обвиняют АО «Курорты Северного Кавказа» в дискриминации местных жителей. Компания не дает им работать на объектах курорта, нарушает их трудовые права, рассказала NewsTracker член местного совета депутатов Бэла Эркенова.
«Неоднократно мы приходим к тому, что существует национальный вопрос… Приоритет в работе отдается не местному населению, а людям со стороны», - сказала Эркенова.
По словам депутата, компания декларирует цели по повышению уровня жизни местных жителей, однако на деле все оказывается наоборот. Сельчане заняты в основном на низкоквалифицированной и низкооплачиваемой работе.
«Сейчас говорится, что 80% сотрудников курорта – это население республики, но это горничные, администраторы, дворники», - рассказала Эркенова.
По ее словам, в этом году 30 инструкторов курорта остались без работы. Они отказались работать на КСК из-за нарушения их трудовых прав, говорит депутат. Причем местные жители трудились инструкторами на горнолыжном комплексе еще до прихода в регион федеральной компании.
«Мы 9 декабря обратились с официальным письмом к гендиректору КСК Олегу Горчеву с просьбой разрешить работу на курорте от муниципального предприятия», - рассказала Эркенова.
Руководство КСК предложило выполнить ряд условий до конца сезона, чтобы местные жители смогли устроиться на работу. Однако соблюдение этих условий – трудновыполнимая задача.
«До крайних мер дошли уже ребята, ведь у каждого семья и дети… Ребята сами подходили ко мне, и сказали, что мы выйдем на дорогу и перекроем дорогу, потому что терпение закончилось. Мы остановили людей, потому что это уголовное преступление, но не знаем долго ли получится», - рассказала Эркенова.
По словам депутата, КСК пользуется монополией на услуги инструкторов. Независимые предприниматели на этот рынок попасть не могут.
Представитель курорта «Архыз» в комментарии агентству заявил, что местные жители с помощью акций протеста хотят получить более выгодные условия работы.
«Боремся мы с ними, потому что на работу не хотят идти. Они в прошлом году работали, в этом году решили, что хотят больше. Они пытаются демонстрации устраивать, но все не так как они говорят», - сообщил представитель курорта.
Получить официальный комментарий от пресс-службы КСК не удалось.
АО «Курорты Северного Кавказа» создано в 2010 году по инициативе российского правительства для развития туристического кластера в регионах СКФО. В настоящее время под управлением общества находится курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии.