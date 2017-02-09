В Уфе ночью на «Башнефть-УНПЗ» произошло возгорание

Ночью 9 февраля установке «Башнефть-УНПЗ» произошло возгорание. После того, как приехали пожарные подразделения было установлено, что «на электродегидраторе происходит факельное горение угле-водородных газов», сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
- Для охлаждения и защиты соседних установок подано 9 единиц техники и 30 человек личного состава, следует из сообщения.
Горение было ликвидировано в 05:02, погибших и пострадавших нет, розлива нефтепродуктов не произошло.
- Возгорание на проходных изоляторах электродегидратора на установке «Башнефть-УНПЗ» оперативно ликвидировано. Пострадавших нет, угроза для экологии отсутствует. Объемы переработки сырья перераспределены на другие мощности. Причина произошедшего уточняется, - пояснили в пресс-службе «Башнефти».