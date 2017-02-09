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В Уфе ночью на «Башнефть-УНПЗ» произошло возгорание

9 февраля 2017, 10:39
Пострадавших нет.

Ночью 9 февраля установке «Башнефть-УНПЗ» произошло возгорание. После того, как приехали пожарные подразделения было установлено, что «на электродегидраторе происходит факельное горение угле-водородных газов», сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- Для охлаждения и защиты соседних установок подано 9 единиц техники и 30 человек личного состава, следует из сообщения.

Горение было ликвидировано в 05:02, погибших и пострадавших нет, розлива нефтепродуктов не произошло.

- Возгорание на проходных изоляторах электродегидратора на установке «Башнефть-УНПЗ» оперативно ликвидировано. Пострадавших нет, угроза для экологии отсутствует. Объемы переработки сырья перераспределены на другие мощности. Причина произошедшего уточняется, - пояснили в пресс-службе «Башнефти».

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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