В Уфе ночью на «Башнефть-УНПЗ» произошло возгорание

- Возгорание на проходных изоляторах электродегидратора на установке «Башнефть-УНПЗ» оперативно ликвидировано. Пострадавших нет, угроза для экологии отсутствует. Объемы переработки сырья перераспределены на другие мощности. Причина произошедшего уточняется, - пояснили в пресс-службе «Башнефти».