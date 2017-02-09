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В Башкирии начал работать проект «Открытая регистратура»

9 февраля 2017, 12:11
Основная его цель – комфорт и улучшение условий пребывания пациентов в поликлиниках

В республике продолжается работа по внедрению проекта «Открытая регистратура», которая стартовала с конца 2016 года, сообщает пресс-служба регионального минздрава. Сегодня он активно внедряется в ряде медицинских организаций, в том числе в поликлинике №32 и в детской поликлинике №3 г.Уфы. Основная цель – улучшить комфортность условий пребывания пациентов в медицинских учреждениях, убрать барьер в регистратуре для удобства общения пациента с медицинским работником, повысить доступность медицинской помощи. В рамках проекта предусмотрено создание стойки информации, где на вопросы посетителей будет отвечать компетентный администратор. Помимо этого, проведен подбор определенных цветовых гамм для оформления регистратур с учетом исследований и опросов, в том числе среди детей. Поликлиники, детские поликлиники и женские консультации будут придерживаться единой палитры. Например, детские поликлиники, с учетом мнения самих детей, выбрали оранжевый и зеленый цвета, поликлиники для взрослого населения – оттенки белого, синего и также зеленого.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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