Уфимцам покажут военную историю Россиия

В течение всего дня будут работать интерактивные площадки. Например, Русь IX-XII веков, защитники Руси облаченные в кольчуги и доспехи, расскажут, чем были вооружены наши предки, расскажут как произошла победа, как защищали границы. Желающие могут поучаствовать в турнире на мечах.



Другая площадка - Российское государство XVII века покажет первое регулярное войско России. Все участники реконструкции будут одеты в одежду того времени. На площадке будут гусляры и женщины 17-го века.