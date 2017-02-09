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Уфимцам покажут военную историю Россиия

9 февраля 2017, 17:06
Ее реконструируют на фестивале «Защитники Отечества».

В Уфе в Парке Ватан состоится фестиваль «Защитники Отечества». Гости мероприятия смогут посмотреть как развивалась эпоха славной военной истории России. Для этого военно-исторические клубы республики представят интерактивные зоны посвященные истории Руси IX – XII веков, говорят организаторы.

В течение всего дня будут работать интерактивные площадки. Например, Русь IX-XII веков, защитники Руси облаченные в кольчуги и доспехи, расскажут, чем были вооружены наши предки, расскажут как произошла победа, как защищали границы. Желающие могут поучаствовать в турнире на мечах.

Другая площадка - Российское государство XVII века покажет первое регулярное войско России. Все участники реконструкции будут одеты в одежду того времени. На площадке будут гусляры и женщины 17-го века.

Начало в 14:00
Подробности на parkvatan.ru

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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