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Товарный знак «Продукт Башкортостана» планируют расширить

9 февраля 2017, 10:07
Ожидается, что он распространится и на непродовольственные продукты.

Госкомитет Башкирии по торговле планирует расширить использование товарной марки «Продукт Башкортостана», сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан». В ведомстве считают, что данный товарный знак должен распространяться не только на продовольственные продукты, но и на непродовольственные товары. Так в настоящее время правительство обсуждает варианты присвоения этого знака производителями одежды, текстиля, обуви, изделий из кожи и участников народных промыслов.

Как сообщает издание, решение о присвоении знака будет принимать специальная комиссия. Главные требования – продукт должен производиться в регионе и соответствовать требованиям качества и безопасности. По данным издания, предварительные заявки уже подали 20 производителей.

Знак «Продукт Башкортостана» был разработан в 2014 году. В настоящее время его используют более 240 производителей 2100 видов продуктов питания.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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