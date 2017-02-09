Товарный знак «Продукт Башкортостана» планируют расширить

Госкомитет Башкирии по торговле планирует расширить использование товарной марки «Продукт Башкортостана», сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан». В ведомстве считают, что данный товарный знак должен распространяться не только на продовольственные продукты, но и на непродовольственные товары. Так в настоящее время правительство обсуждает варианты присвоения этого знака производителями одежды, текстиля, обуви, изделий из кожи и участников народных промыслов.