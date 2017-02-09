Председатель думы Нижнего Тагила Александр Маслов имеет уголовное прошлое

Заместитель природоохранного прокурора Роберт Слепухин пытался в те годы донести свою позицию через газету «Тагильский рабочий», которая так и не опубликовала материал. Сейчас письмо находится в редакции «Тагильского варианта». Еще в 2007 году Слепухин был убежден, что в отношении Маслова рано закрывать дело, ущерб в котором равен 56 миллионам рублей. Эту сумму сам Маслов посчитал необоснованной.