Председатель думы Нижнего Тагила Александр Маслов имеет уголовное прошлое

В Год экологии газета «Тагильский вариант» вспоминает уголовное дело, где фигурировал нынешний председатель думы Нижнего Тагила Александр Маслов. Дело из семи томов было начато во время возведения горнолыжного комплекса (ГЛК) «Гора Белая», генеральным директором которого в то время был Александр Маслов.
Прокуратура приписывает Маслову три статьи об экологической безопасности - это нарушение правил охраны окружающей среды, незаконная рубка и самоуправство. Первое дело по ГЛК прокуратура возбудила в 2005 году, когда у объекта не оказалось госэкологической экспертизы. Маслов был оштрафован на 40 тысяч рублей, но нарушение не устранил. Проверка «Горы Белой» Росприроднадзором РФ по Свердловской области установила, что работы были незаконными.
В 2006 году Нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор потребовал приостановить работы на ГЛК и возбудил против Маслова уголовное дело по статьям об охране окружающей среды, а судебно-экологическая экспертиза установила, что ущерб природе составил 56,7 миллиона рублей. На устранение последствий, по отчету экспертов, уйдет 100 лет.
Однако потом дело на какое-то время исчезло, а затем оказалось закрыто. По мнению многих, пишет источник, в связи с покровительством прежнего губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. По данным журналистов, Россель считал ГЛК «своим детищем».
Заместитель природоохранного прокурора Роберт Слепухин пытался в те годы донести свою позицию через газету «Тагильский рабочий», которая так и не опубликовала материал. Сейчас письмо находится в редакции «Тагильского варианта». Еще в 2007 году Слепухин был убежден, что в отношении Маслова рано закрывать дело, ущерб в котором равен 56 миллионам рублей. Эту сумму сам Маслов посчитал необоснованной.
Слепухин уверен, что построить ГЛК можно было и законно, выполнив семь рекомендаций госэкпертизы, в частности, усилив хозфекальные сооружения поселка Уралец и получив документы на водопользование при изготовлении искусственного снега.
В итоге журналисты «Тагильского варианта» делают вывод о безнаказанности Александра Маслова, занимающего сегодня высокий пост в Нижнетагильской думе.