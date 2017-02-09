Дизайнер из Уфы спроектировал яхту в Голландии

Строительство яхты началось в 2012 году, скоро она пройдет первые испытания в Северном море. Игорь Лобанов родился в Уфе. Закончил МГУ. В 27 лет Игорь отправился в Турин, Италия, учиться транспортному дизайну. После этого он получил степень магистра искусств в области автомобильного дизайна в университете Кавентри в Великобритании. В 2003 году он стал работать в сфере яхтенного дизайна. В 2013 году его признали лучшим дизайнером яхт года в Каннах.