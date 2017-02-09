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Дизайнер из Уфы спроектировал яхту в Голландии

9 февраля 2017, 16:34
Ее строительство началось еще в 2012 году.

Уроженец Уфы Игорь Лобанов спроектировал самую большую яхту в истории нидерландского судостроения, сообщает ГТРК Башкортостан.

Шестипалубная яхта получила название Jubilee. Ее длина составляет 100 метров. На яхте имеется свой бассейн со встроенным аквариумом и 15 просторных кают для 30 гостей.

Строительство яхты началось в 2012 году, скоро она пройдет первые испытания в Северном море. Игорь Лобанов родился в Уфе. Закончил МГУ. В 27 лет Игорь отправился в Турин, Италия, учиться транспортному дизайну. После этого он получил степень магистра искусств в области автомобильного дизайна в университете Кавентри в Великобритании. В 2003 году он стал работать в сфере яхтенного дизайна. В 2013 году его признали лучшим дизайнером яхт года в Каннах.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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