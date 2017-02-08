За что шведский хоккеист полюбил Уфу?

Неудивительно, что нападающий «Салавата» даже подумывает стать обладателем современной квартиры в одном из уфимских жилых комплексов. Поговаривают, что Умарк положил глаз на жилой комплекс бизнес-класса «Эрмитаж». Только вот с местом расположения своего будущего жилья Умарк пока не определился: Горсовет, Зеленая роща или исторический центр Уфы – улица Ленина. Каждый из этих районов хорош по-своему и обладает множеством преимуществ. Кстати, нападающий хоккейной команды присматривается к ЖК «Эрмитаж» не просто так – шведский легионер стал лицом новой масштабной рекламной кампании одного из крупнейших республиканских застройщиков – Группы Компаний «Госстрой».