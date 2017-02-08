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За что шведский хоккеист полюбил Уфу?

8 февраля 2017, 04:31
Линус Умарк положил глаз на «Эрмитаж».

Как думаете, чем столица Башкортостана могла приглянуться шведскому легионеру «Салавата Юлаева» Линусу Умарку? Согласитесь, что Уфа умеет очаровывать. Здесь много театров, музеев, красивых парков и скверов, да и просто живописных мест, откуда можно наблюдать за восходом и закатом солнца. А еще в Уфе очень открытые и улыбчивые люди.

– Мы, шведы, уделяем особое внимание природе. Это у нас в крови, – комментирует нападающий ХК «Салават Юлаев» Линус Умарк. – Я слышал, что Уфа – один из самых зелёных городов России и, кажется, это действительно так. Мне очень нравится, как современная архитектура города сочетается с природным ландшафтом и густыми лесопосадками.

Неудивительно, что нападающий «Салавата» даже подумывает стать обладателем современной квартиры в одном из уфимских жилых комплексов. Поговаривают, что Умарк положил глаз на жилой комплекс бизнес-класса «Эрмитаж». Только вот с местом расположения своего будущего жилья Умарк пока не определился: Горсовет, Зеленая роща или исторический центр Уфы – улица Ленина. Каждый из этих районов хорош по-своему и обладает множеством преимуществ. Кстати, нападающий хоккейной команды присматривается к ЖК «Эрмитаж» не просто так – шведский легионер стал лицом новой масштабной рекламной кампании одного из крупнейших республиканских застройщиков – Группы Компаний «Госстрой».

На сегодняшний день ГК «Госстрой» входит в «большую тройку» региональных девелоперов и в ТОП-150 крупнейших застройщиков России, рейтинг которых насчитывает более 2500 строительных компаний. В составе крупного строительного холдинга кроме управляющей компании, службы заказчика и технического надзора есть генподрядная организация и собственное производство окон, три бетонных узла и кирпичный завод. Это позволяет компании уверенно чувствовать себя на рынке строящегося жилья республики.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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